Donaufestival 2025: Künstlerische Verwirrung

„Confusion is next“ heißt ein Song von Sonic Youth von 1983. 2025, im 20. Jahr des Donaufestivals in seiner heutigen Form, blühen Paranoia und Misstrauen im Zeichen des „Need for Chaos“.

Desinformationen würden Gefühle wie Empörung nur verstärken, so die Veranstalter, und arbeiten so populistischen Scheinlösungen und flexiblen Formen des Faschismus zu.

So weit das Setting für die Wochenenden von 2. bis 4. Mai und von 9. bis 11. Mai, wenn wieder unterschiedlichste Orte in Krems zur Bühne werden. Im Zuge des Festivals agieren Künstlerinnen und Künstler selbst mit Irritationen: Göksu Kunak widmet sich etwa in einer Installation in der Kunsthalle Krems den politmafiösen Verwicklungen in der Türkei von 1996, die auch bis heute noch nachwirken.

God’s Entertainment laden zum Trip auf einem dubiosen Donau-Doppelgänger am Land. Ayla Pierrot Arendt fragt in einer aufwühlenden Video-Oper nach den politischen Zuständen in Georgien. Die brasilianische Original Bomber Crew übersetzt urbane Gewalterfahrungen in eine performative Invasion – unter Einsatz von Feuer und Skateboards.