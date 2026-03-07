Drei Länder, ein Fluss: Donau soll zur neuen Tourismusmarke werden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit 2857 Kilometern ist die Donau der zweitlängste Fluss Europas. Sie entspringt in Deutschland, schlängelt sich durch Österreich, Ungarn sowie sieben weitere Länder, bis sie ins Schwarze Meer mündet. Die Donau soll nun mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Mit dem Zusammenschluss von Österreich Werbung, Visit Hungary und der Deutschen Zentrale für Tourismus, sowie den Tourismusorganisationen Bayern, Baden-Württemberg, Oberösterreich und Niederösterreich, soll die Donau als internationale touristische Marke gestärkt werden.

Durch die Kampagne soll vor allem der Ganzjahrestourismus abseits der Hochsaison steigen. Ziel ist es, dass die Gäste länger bleiben und Bahnreisen, Radfahren und Wandern beliebter werden. Touristische Hotspots sollen entlastet und regionale Wertschöpfung kreiert werden. Neben weniger bekannten Orten werden daher bewusst auch weniger bekannte Regionen, Routen und Angebote stärker in den Fokus gerückt.

Discover your Danube Das Programm mit dem Namen „Discover your Danube“ richtet sich gezielt an internationale Märkte, mit großem Interesse an Kultur-, Genuss- und Naturerlebnissen. „Wir setzen auf ausgewählte Fernmärkte und wichtige europäische Herkunftsmärkte, beispielsweise die USA, Deutschland, Großbritannien oder Spanien. Weitere Märkte werden im Laufe der nächsten Monate festgelegt“, so Thomas Kreidl, Österreich Werbung.

Eduardo Santander, CEO der European Travel Commission, die die Initiative finanziell unterstützt, spricht von einer „nachhaltigeren und ausgewogeneren Tourismusentwicklung in allen Regionen.“ Die Kampagne soll Gäste motivieren, die Donau umfassender zu entdecken, auch auf bisher weniger frequentierten Routen entlang des Flusses.

Die Nachfrage soll sich so über verschiedene Orte und das ganze Jahr hinweg verteilen, so Kreidl. Die Donau soll dabei nicht als lineare Route, sondern als europäischer Lebens- und Erlebnisraum entdeckt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖW/Philipp Gaiko Andreas Winkelhofer (GF Oberösterreich Tourismus), Barbara Radomski (GF Bayern Tourismus Marketing), Christine Schönhuber (GF Tourismus Marketing Baden-Württemberg), Petra Hedorfer (Vorsitzende des Vorstandes DZT), Krisztina Henyecz (Head of Business Development bei Visit Hungary), Astrid Steharnig-Staudinger (CEO Österreich Werbung), Markus Achleitner (Landesrat OÖ), Michael Duscher (GF Niederösterreich Werbung), Petra Riffert (GF Donauregion Oberösterreich), Marie-Louise Schnurpfeil (GF Linz Tourismus), Bernhard Schröder (GF Donau Niederösterreich Tourismus)

Neue Chancen in gemeinsamer Marke Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, sieht neue Chancen in der gemeinsamen Marke: „Internationale Gäste können so für längere Aufenthalte begeistert werden, auch regionale Angebote wie die Weinkultur entlang der Donau werden stärker in Wert gesetzt.“

Im Sommer sollen erste Aktivitäten folgen, beispielsweise ist eine gemeinsame Content-Erstellung geplant. Dabei sollen Bewegtbild-Kampagnen, Social-Media-Inhalte und Test-Reisen erstellt werden, um authentische Einblicke zu vermitteln und internationale Aufmerksamkeit zu generieren.