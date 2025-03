Mit Dogo Argentino auf Beutezug: Polizei fasste Serieneinbrecher

Ein vorerst unbekannter Täter drang dabei in das Jagd- bzw. Forsthaus und Nebengebäude ein. Außerdem wurde in ein Firmengelände eingebrochen und dabei mehrere Baustellencontainer geknackt. Der Kriminelle ließ bei seinen Coups Fahrräder, ein Motorfahrrad, einen Einachsanhänger, diverses Werkzeug und Bargeld mitgehen. Außerdem wurden Erd- und Starkstromkabel mit großem Kupferquerschnitt gestohlen. Der Versuch, einen mit Baugeräten beladenen Pkw-Anhänger mitgehen zu lassen, scheiterte.

Im Zeitraum von September bis Dezember 2024 war es zu diversen Einbruchsdiebstählen in einem Forsthaus in Litschau (Bezirk Gmünd) sowie auf einem Firmengelände im Gemeindegebiet von Großdietmanns gekommen.

Aufgrund der Spurensicherung an den Tatorten und intensiver Ermittlungen durch Bedienstete der Polizeiinspektionen Litschau und Gmünd konnte in Zusammenarbeit mit den tschechischen Polizeibehörden der 57-jährige Tscheche als Verdächtiger identifiziert werden.

Hund auf Zeugen gehetzt

Dem Tatverdächtigen wurde auch ein Treibstoffdiebstahl in Gmünd angelastet. Ein Lkw-Fahrer entdeckte mehrere Treibstoffkanister im Pkw des vorerst unbekannten Täters. Als er den Mann zur Rede stellen wollte, hetzte der Verdächtige seinen Dogo Argentino auf den Zeugen. Der Mann konnte die Flucht ergreifen.



Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau ein Europäischer Haftbefehl gegen den 57-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte wurde Ende Jänner in Tschechien festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert. Der 57-Jährige zeigte sich nicht geständig und wurde nach erfolgter Einvernahme in die Justizanstalt Krems eingeliefert.