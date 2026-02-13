Dirndl: Wann durch das gelbe Blütenmeer gewandert wird

Noch bevor der Winter offiziell vorüber ist, kehrt im Mostviertel der Frühling ein. Bereits Ende Februar öffnen rund 70.000 Dirndlsträucher im Pielachtal ihre gelben Blüten.

Der Zeitpunkt ist laut Cornelia Janker, Geschäftsführerin vom Regionalbüro Pielachtal, kein Zufall: "Bereits im August des Vorjahres werden die Blütenknospen vollständig angelegt. Sie verharren über den Winter in Bereitschaft und beginnen zu blühen, sobald Ende Februar die ersten milden Temperaturen einsetzen." Damit zähle die Dirndl zu den ersten Pflanzen, die das neue Naturjahr einleiten, so Janker.

(Geführte) Wanderungen

Wer einen genaueren Blick auf die gelben Blüten werfen möchte, kann dafür Dirndl-Wege und -Lehrpfade nutzen. Ein weiteres Ausflugsziel für Dirndl-Interessierte ist der als "1000-Dirndl-Berg" bekannte Geisbühel. Bei geführten Wanderungen werden zudem Einblicke in die ökologische und kulturelle Bedeutung der Sträucher gegeben.