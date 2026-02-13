Dirndl: Wann durch das gelbe Blütenmeer gewandert wird

Niederösterreich

Dirndl zählen zu den ersten Vorboten des Frühlings. Bereits im Februar öffnen sich die ersten Blüten.
13.02.2026, 14:58

Eine Aufnahme vom Pielachtal und blühenden Dirndl-Sträuchern.

Noch bevor der Winter offiziell vorüber ist, kehrt im Mostviertel der Frühling ein. Bereits Ende Februar öffnen rund 70.000 Dirndlsträucher im Pielachtal ihre gelben Blüten.

Millionenprojekt an der Pielach bremst Hochwasser und forciert die Natur

Der Zeitpunkt ist laut Cornelia Janker, Geschäftsführerin vom Regionalbüro Pielachtal, kein Zufall: "Bereits im August des Vorjahres werden die Blütenknospen vollständig angelegt. Sie verharren über den Winter in Bereitschaft und beginnen zu blühen, sobald Ende Februar die ersten milden Temperaturen einsetzen." Damit zähle die Dirndl zu den ersten Pflanzen, die das neue Naturjahr einleiten, so Janker.

(Geführte) Wanderungen

Wer einen genaueren Blick auf die gelben Blüten werfen möchte, kann dafür Dirndl-Wege und -Lehrpfade nutzen. Ein weiteres Ausflugsziel für Dirndl-Interessierte ist der als "1000-Dirndl-Berg" bekannte Geisbühel. Bei geführten Wanderungen werden zudem Einblicke in die ökologische und kulturelle Bedeutung der Sträucher gegeben.

Geschätzte Finsternis: "Dark Sky"-Zertifikat für sechs Naturparks

Die nächsten Termine:

  • Sonntag, 8. März 2026 in Rabenstein
  • Samstag, 14. März 2026 in Rabenstein
  • Sonntag, 22. März 2026 in Kirchberg
  • Samstag, 28. März 2026 in Frankenfels.

Anmeldungen werden telefonisch unter 0676 70 44 262 oder per E-Mail an regionalbuero@pielachtal.at entgegengenommen.

