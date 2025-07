Nach Diebstahl einer Getränkedose ging Dieb auf Trafikangestellten los

Eskaliert ist ein verhältnismäßig keiner Diebstahl in einer Trafik in Wiener Neustadt. Räuberischer Diebstahl und Sachbeschädigung werden einem 21-Jährigen nach einem Vorfall in dem Tabak-Shop vorgeworfen.

Der Ukrainer soll eine Getränkedose mitgehen haben lassen und bei einem Anhalteversuch einen Angestellten per Faustschlag leicht verletzt sowie einen Aschenbecher beschädigt haben, berichtete die Polizei am Freitag.