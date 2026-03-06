Tiefschlag zum Start: 5.000 Dosen Energy-Drink von Kampfsportler gestohlen

Es war ein Tiefschlag zum Start, von dem sich Wolfgang Scheifinger aber nicht anzählen lassen will. Der zweifache Europameister in der Kampfsportart Jiu Jitsu aus Blumau-Neurisshof im Bezirk Baden hat einen eigenen Energy-Drink herausgebracht, den er auch international vermarkten will. 5.000 Dosen des Getränks wurden ihm und seinem Geschäftspartner Hans Ludwig Kailer nun aber bei einem Einbruch in ihr Warenlager in Wiener Neustadt gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich zu den Räumlichkeiten im Februar gewaltsam Zutritt. "Wir hoffen natürlich, dass sie ausgeforscht werden und vertrauen auf Hinweise aus der Bevölkerung, wo unser Energy-Drink eventuell aufgetaucht ist“, bleibt Scheifinger zuversichtlich.

"Hajime Energy“ – der Name bedeutet so viel wie Anfang oder "erster Schritt" und ist das Signal zum Beginn eines Kampfes im Jiu Jitsu – soll ernährungsbewusst aus vorwiegend natürlichen Zusätzen und ohne Zucker hergestellt werden. Die Idee – einen eigenen Energy-Drink zu kreieren – entwickelte Scheifinger vor zwei Jahren. Als internationaler Trainer, der unter anderem drei regionale Kampfsportschulen in Wiener Neustadt, Blumau und Bad Sauerbrunn betreibt, ortete bei seinen Schülern zwischen 16 und 80 Jahren Bedarf. Stevia statt Zucker "Energy-Drinks gibt es wie Sand am Meer. Ich wollte ein Getränk, das ohne viel Zucker den Kreislauf nachhaltig anregt“, erklärt der Kampfsportexperte, der in Hans Ludwig Kailer, der mit einem Energy-Produkt bereits in der Formel 1 war, einen Partner gefunden hat. Gemeinsam begaben sich die beiden mit ihren Vorgaben – Stevia als Zuckerersatz, Proteine, Aminosäuren und Guarana zur Leistungssteigerung - zu einer oberösterreichischen Getränkegruppe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Claudia Reisinger Wolfgang Scheifinger mit seinen Jiu Jiutsu-Schülern