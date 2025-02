Diebstähle in Supermärkten: Polizei nahm Bande in Gmünd (NÖ) fest

Zuerst sollen sie die Waren in einem Rucksack und im Kinderwagen versteckt , dann mit einem Ablenkungsmanöver dafür gesorgt haben, dass sie den Supermarkt ohne Bezahlung verlassen konnten.

Zwei Frauen (29 und 30 Jahre) und zwei Männer (27 und 36 Jahre) sollen auf diese Weise am 28. Jänner in vier Geschäftslokalen in Gmünd zugeschlagen haben.