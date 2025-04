Desolater Tiertransport ohne Genehmigung in Niederösterreich gestoppt

Ein desolater Tiertransport ohne Genehmigung ist bei Kontrollen entlang der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) gestoppt worden. Der mit 33 Stieren beladene Lkw war am Mittwoch von Tschechien in den Kosovo unterwegs gewesen, der 36-jährige Lenker konnte keine Güterbeförderungsgenehmigung für Österreich vorweisen.

Kennzeichen sowie Zulassungsschein wurden vorläufig abgenommen. Der kosovarische Chauffeur wird laut Aussendung von Freitag angezeigt.

Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und Ungarn führte der Transport über Österreich, Slowenien, Kroatien und Serbien in den Kosovo, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung am Verkehrskontrollplatz Schrick wurden zahlreiche Mängel am Kfz festgestellt.

Ruhezeiten manipuliert

Unter anderem wies ein Reifen beim Sattelanhänger Beschädigungen bis zum Gewebe auf, zudem war der Hauptrahmen durchgerissen. Außerdem soll der Lenker die Aufzeichnung der Ruhezeiten manipuliert haben - tatsächlich sollen es nicht einmal drei Stunden innerhalb von rund 24 Stunden gewesen sein. Auf Anordnung der Amtstierärztin wurden die Stiere umgeladen.

Der Lenker wird wegen mehrerer Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz und dem Güterbeförderungsgesetz sowie der Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.