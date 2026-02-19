Steintreppe überzeugte: Hollabrunner Steinmetz gewinnt Designpreis

Es ist nun 25 Jahre her, dass Georg Leeb seinen Steinmetzbetrieb in Hollabrunn gegründet hat. Es war ein kleiner Handwerksbetrieb, mit dem der Schöngraberner startete. Heute zählt der Steinmetzbetrieb "stone4you" 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Ein Highlight in der Unternehmensgeschichte ist der Designpreis, den Leeb heuer entgegennehmen durfte: Vergeben wird dieser Preis jährlich im Rahmen der Bildungswoche der Steinmetze, die dieses Mal in Traunkirchen (Oberösterreich) stattfand. Mit dem Designpreis werden Projekte ausgezeichnet, die durch handwerkliche Qualität, hohe Gestaltungskraft und eine zeitgemäße Anwendung von Naturstein überzeugen.

"Im Leben kommt alles zurück"

Heute ist Leeb erfolgreich, doch sein unternehmerischer Weg war in der Vergangenheit oft steinig. So gründete Georg Leeb im Jahr 2008 ein Unternehmen in Tschechien. "Das war damals nicht sehr erfolgreich“, erzählt er mit einem Lächeln. Die dabei geknüpften Kontakte erwiesen sich jedoch als nachhaltig: Über eine dieser Verbindungen kam es Jahre später zu jenem Auftrag, der nun mit dem Designpreis ausgezeichnet wurde. "Im Leben kommt eben alles zurück“, schmunzelt Leeb.