Steintreppe überzeugte: Hollabrunner Steinmetz gewinnt Designpreis
Es ist nun 25 Jahre her, dass Georg Leeb seinen Steinmetzbetrieb in Hollabrunn gegründet hat. Es war ein kleiner Handwerksbetrieb, mit dem der Schöngraberner startete. Heute zählt der Steinmetzbetrieb "stone4you" 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ein Highlight in der Unternehmensgeschichte ist der Designpreis, den Leeb heuer entgegennehmen durfte: Vergeben wird dieser Preis jährlich im Rahmen der Bildungswoche der Steinmetze, die dieses Mal in Traunkirchen (Oberösterreich) stattfand. Mit dem Designpreis werden Projekte ausgezeichnet, die durch handwerkliche Qualität, hohe Gestaltungskraft und eine zeitgemäße Anwendung von Naturstein überzeugen.
"Im Leben kommt alles zurück"
Heute ist Leeb erfolgreich, doch sein unternehmerischer Weg war in der Vergangenheit oft steinig. So gründete Georg Leeb im Jahr 2008 ein Unternehmen in Tschechien. "Das war damals nicht sehr erfolgreich“, erzählt er mit einem Lächeln. Die dabei geknüpften Kontakte erwiesen sich jedoch als nachhaltig: Über eine dieser Verbindungen kam es Jahre später zu jenem Auftrag, der nun mit dem Designpreis ausgezeichnet wurde. "Im Leben kommt eben alles zurück“, schmunzelt Leeb.
Es ist das erste Mal, dass sich der Hollabrunner Betrieb den ersten Platz beim Designpreis holte: "Wir haben bei diesem österreichweit ausgeschriebenen Award bereits mehrfach Auszeichnungen erhalten, aber der erste Platz ist eine Premiere. Darauf sind wir sehr stolz“, betont der Unternehmer. Sein Dank gilt vor allem seinem Team: "Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, die dieses Projekt perfekt umgesetzt haben.“
Frei geschwungene Steintreppe
Ein zentrales architektonisches Element des prämierten Projekts ist eine frei geschwungene Treppe aus kroatischem Kalkstein, die zwei Geschosse miteinander verbindet und sowohl handwerklich als auch gestalterisch ein besonderes Highlight darstellt.
