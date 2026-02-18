Pflegeschulen Hollabrunn und Stockerau haben eine neue Direktorin

Manuela Wiesner ist seit Anfang des Monats neue Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Hollabrunn und Stockerau. Damit folgt sie auf den pensionierten Direktor Josef Brandstötter. Die beiden Schulen bleiben weiterhin an ihren Standorten, mit dem jeweiligen Bildungsangebot, bestehen, heißt es in einer Aussendung der Landesgesundheitsagentur (LGA). Denn immer wieder gibt es Gerüchte, dass der Hollabrunner Standort geschlossen werden soll. Wiesner war bisher interimistische Direktorin der GuKPS Stockerau. Die gemeinsame Leitung soll die Zusammenarbeit der Teams stärken und Synergien nutzen.

Wertvolle Einblicke in die Welt der Pflege Nach ihrer Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin in Zwettl, begann Wiesner im Unfallkrankenhaus (UHK) Meidling in Wien zu arbeiten, bevor sie ihr beruflicher Weg als Lehrerin für Gesundheitsberufe in die Gesundheits- und Krankenpflegeschule nach Freistadt in Oberösterreich führte, wo sie auch als stellvertretende Direktorin tätig war. "Diese Erfahrung hat mir einerseits wertvolle Einblicke in die Pflegewelt gewährt, andererseits auch meine Leidenschaft für die Ausbildung neuer Pflege-Fachkräfte geweckt", sagt sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landesklinikum Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn Manuela Wiesner ist neue Direktorin der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege in Hollabrunn und Stockerau.

Ein beruflicher Wechsel führte Wiesner danach an den damals größten Schulstandort in Wien, an die GuKPS am AKH Wien. Dort war sie zwölf Jahre als Pflegepädagogin tätig, in dieser Zeit wurde zudem ihr Interesse an Kinästhetik (bewusste Bewegungswahrnehmung) geweckt, welche Basis für ihre Tätigkeit als Kinästhetiktrainerin ist. Ebenso zählen das Pflegesetting in der Hauskrankenpflege und im Langzeitbereich mit Schwerpunkt Geriatrie und Demenz zu ihren Spezialgebieten. Kommunikation, Teamführung und strategisches Denken Während ihrer nachfolgenden Tätigkeit als Lehrerin und stellvertretender Leitung der Bildungsabteilung der Sozialen Dienste der Adventmission in Wien, absolvierte Manuela Wiesner in Graz berufsbegleitend das Masterstudium als Pflegepädagogin. "Während des Studiums und aufgrund der gesammelten Berufserfahrungen konnte ich meine fachlichen Kompetenzen ausbauen und mein Wissen in den Bereichen Kommunikation, Teamführung und strategisches Denken zusätzlich vertiefen“, erklärt die neue GuKPS-Direktorin Wiesner.

Gemeinsame Leitung zweier Schulen Im Jahr 2017 kam sie an die GuKPS Stockerau, wo sie als Lehrerin tätig war, ab 1.Oktober 2020 als stellvertretende Direktorin. Seit März des Vorjahres übte sie die Funktion der interimistischen Direktorin aus.

Nach einem erfolgreich absolvierten Hearing übernahm sie nun die gemeinsame Leitung der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege Hollabrunn und Stockerau. "Es macht mir Freude, Menschen zu inspirieren, zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen an einem Strang zu ziehen“, so Schuldirektorin Wiesner. "Ich bin überzeugt, dass eine gute Führungskraft Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse des Teams benötigt."

