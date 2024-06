Designerin Julia Skergeth bringt das "schöne Leben" nach Wr. Neustadt

Mit ihrem Luxus-Taschenlabel hat Designerin Julia Skergeth im Nu die Herzen vieler modeaffiner Frauen erobert. Nicht nur hierzulande, sondern dank der großen Modeschauen in Italien oder Paris schon längst international. Mit einer neuen Idee will die umtriebige Bad Fischauerin im Sommer nun auch die Herzen der Wiener Neustädter erobern. Zusammen mit ihrem Mann Ronni Maier eröffnet sie in dessen Friseur- und Boutique-Salon in der Wiener Neustädter Innenstadt den Pop-up-Store "A Garden Within“.

Vom 6. bis zum 12. Juli lädt die Designerin in der Böheimgasse 6 zu einem einwöchigen Lifestyle-Erlebnis mit Workshops, Meditation, einem Buchclub, Vorträgen von Influencern bis hin zu Shopping-Möglichkeiten.

© Skergeth

Körperbewusstsein Nach der Opening-Party am 6. Juli steht der Auftaktevent "Health & Wellness“ am 7. Juli neben der Präsentation der neuesten Taschen-Kollektion ganz im Zeichen des Körperbewusstseins. Die Profis des Wiener Neustädter Gesundheitsstudios Evolve nehmen die Gäste mit auf eine geführte Reise in die Welt der Meditation.

© Skergeth Official

Rosé-Wein der Salzburger Festspiele Tags darauf haben Besucher die Chance, Teil des Female Leadership Networkings zu werden und dem Fachvortrag einer Influencerin zu lauschen. Beim anschließenden Rosé-Afterwork erklärt die aufstrebende Deutschkreutzer Winzerin Pia Strehn, wieso sie heuer die rosarote Hauptrolle auf der Weinbühne der Salzburger Festspiele mimt. Dabei können ihr edlen Tropfen auch gleich verkostet und gekauft werden.

Weitere Highlights des einwöchigen Pop-up-Stores sind ein Ikebana-Workshop in Zusammenarbeit mit der Galanterie Zellinger aus Wiener Neustadt. "Dabei kann man in die Kunst des traditionellen japanischen Blumen-Arrangements eintauchen“, verrät Skergeth.

Beach-Trends Eine begrenzte Teilnehmerzahl kann in einem "Masterclass Workshop“ von einer Top-Stylistin lernen, wie man den perfekten Beach-Hair-Look zaubert und am Strand damit glänzt. Eine kuratierte Auswahl an Büchern bietet der Skergeth Book-Club in Kooperation mit dem Brandstätter-Verlag. Weitere Details und das gesamte Programm unter www.juliaskergeth.com