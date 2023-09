Der Winter als Auszeit vom „eisigen“ Sommer

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Mit den letzten warmen Tagen endet auch die Eissaison. Die Eisverkäufer und ihr Eis verschwinden für ein paar Monate von der Bildfläche.

Doch was machen Eismacher eigentlich im Winter, und wieso ist die Winterpause so wichtig? Das hat Eismacherin Judith Jahoda, die mit ihrem Eissalon Isola Bella 2023 zum beliebtesten Eissalon Niederösterreichs gewählt wurde, dem KURIER verraten.

In der Weihnachtszeit verwandeln sich manche Eisgeschäfte in Punschstände, andere verkaufen Eis an die Gastronomie oder an Supermärkte. Eine ganze Saison sieben Tage die Woche geöffnet zu haben kann anstrengend sein.

Ab Ende September geht der Eissalon Isola Bella in die wohlverdiente Ruhepause. Für Judith Jahoda heißt das, Fachmessen und Fortbildungen werden besucht – aber vor allem rückt das Familienleben wieder mehr in den Vordergrund.