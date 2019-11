Demo gegen Abschiebungen am Flughafen Wien

Wie die Gruppe "Bündnis gegen Abschiebungen" in einer Aussendung bekannt gab, wollen sie am kommenden Samstag ab 14 Uhr vor den Check-in-Schaltern der Austrian Airlines sowie Turkish Airlines gegen Abschiebungen protestieren.

Laut der Demonstranten will man damit ein Zeichen gegen Fluglinien setzen, die "regelmäßig am Geschäft mit Abschiebungen verdienen". Im Zuge der Demonstration soll es zum einen zu einer Kundgebung vor den Schaltern kommen und der Demo-Zug soll auch an der Polizeistation am Flughafen Wien vorbeiführen.