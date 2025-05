„Ohne Musik könnte ich nicht glücklich sein“

Begonnen hat es mit einer Ausbildung in klassischem Gesang, mit 14 begann die Wiener Neustädterin , eigene Songs zu schreiben, studierte dann „Music Business“.

Cristina Kornfeld will mit ihrer Musik zum Tanzen, aber auch zum Nachdenken anregen.

2024 war ein sehr wichtiges Jahr für sie. Nicht nur, weil ihre Debüt-EP auf den Markt kam, sondern vor allem, „weil ich erkannt habe, was ich nicht will, um meine Identität zu finden. Der Erfolgsdruck ist weg, ich kann die Musik voll genießen.“

Klar war immer: „Ich wollte nie einen anderen Weg gehen.“ Volle Unterstützung gab es von zu Hause. „Meine Eltern haben gesagt: Wenn du das machen willst, dann mach es zu hundert Prozent“, sagt sie. Und obwohl es gar keine Musik-Tradition in der Familie gibt, „sind sie immer hinter mir gestanden und haben mir Zuversicht gegeben. Ohne meine Eltern hätte ich das alles vielleicht gar nicht gewagt“, sagt Cristina Kornfeld. Deswegen hat sie auch keinen Künstlernamen angenommen. „Ich bin so stolz auf meine Familie, dass ich den Namen nie ändern wollte.“

Musik-Chamäleon

„Das vergangene Jahr war toll, aber 2025 ist jetzt schon noch besser“, sagt sie lachend. Ihre erste Single des Jahres namens „Chameleon“ wurde mit Songwriter Slomo und Produzent Frank Pitters aufgenommen. „Der Song beschreibt die Facetten einer Nacht voller Leidenschaft und Veränderung, in der die Protagonistin wie ein Chamäleon ihre Farben wechselt und sich wieder neu erfindet“, erzählt Cristina Kornfeld. „Ich will die Leute zum Tanzen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen. Denn es ist okay, vielschichtig zu sein“, sagt sie.