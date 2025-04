Crash im Mostviertel: Kärntnerin und vier Niederösterreicher verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) im Mostviertel sind nach Polizeiangaben eine 23-jährige Kärntnerin und zwei Niederösterreicher im Alter von 24 und 46 Jahren schwer verletzt und in Spitäler geflogen worden. Ein 20- und ein 51-Jähriger wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige war mit seinem Kombi aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Klein-Lkw kollidiert.