Frontalkollision: Drei Hubschrauber bei Crash im Bezirk Melk

Drei Notarzthubschrauber und ein Großaufgebot an Rettungskräften mussten am Montag nach einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Melk ausrücken. Auf der Landesstraße zwischen Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) und Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) waren zwei Kleinbusse frontal kollidiert.

Fünf Insassen der Fahrzeuge wurden bei dem Frontalunfall verletzt, drei Personen davon schwer.