Jungregisseur Karner: "Es gibt Themen, die im Kino lange überhört wurden"

Die Luft im Cinema Paradiso ist warm und riecht bereits nach geschmolzener Butter und geröstetem Mais. Während einige Menschentrauben spätnachmittags durch die Innenstadt spazieren, wartet das St. Pölten Kino noch auf Besucherinnen und Besucher. Erste Stimmen sind in der Bar vor den Sälen zu hören. Eine von ihnen gehört Helmut Karner. Karner ist für dieses Gespräch von Wien aus mit dem Zug in die Landhauptstadt gereist. Auf einem gepolsterten Sessel in Lederoptik sitzend und einen Melange trinkend beginnt der „hoffentlich bald hauptberufliche“ Regisseur von der heimischen Filmlandschaft zu erzählen.

Juwelen der heimischen Filmszene „Es gibt ganz viele wunderbare österreichische Filme – auf jeden Fall“, findet Karner. Auch wenn das heimische Kino durchaus cringe sein könne. Zwischen „viel Schas“ finden sich immer wieder „Juwelen“ und ein einzigartiger Humor, der in amerikanischen Projekten nicht reproduzierbar sei. Im letzten Jahrzehnt habe sich in Bezug auf die gezeigten Inhalte einiges getan. „Man spürt, dass die Eintrittsbarrieren niederschwelliger werden“, ordnet Karner ein. Die Filmbranche werde stetig heterogener, die Geschichten vielfältiger. Er finde, dass Regisseurinnen und weiblicher Geschichten langsam mehr Raum einnehmen. Die steigende Anzahl migrantischer Geschichten falle im ebenfalls positiv auf. An letztem hat der Niederösterreicher bereits selbst mitgewirkt, als Co-Regisseur von „Austroschwarz“. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des Schwarzen Künstlers Mwita Mataro. 90 Minuten lang werden unter anderem Einblicke in das Leben des gebürtigen Salzburgers sowie Auseinandersetzungen mit Themen wie Identität und Rassismusgeboten.

