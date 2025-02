ÖVP-Chef Stocker sagt Adieu: Rückzug aus Gemeindepolitik in NÖ

Der mögliche nächste Bundeskanzler, ÖVP-Chef Christian Stocker, zieht sich aus der Kommunalpolitik in seiner Heimat Wiener Neustadt zurück. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, hat Stocker nach den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen sein Mandat in der Stadt zurückgelegt. Er war zuletzt Vizebürgermeister.