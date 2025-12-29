Charity-Radeln für Therapiezentrum: 24-stündiges Schwitzen gestartet

Besser könnte der Zeitpunkt für eine derartige Charity-Veranstaltung gar nicht gewählt sein! Im Klubhaus des Sportvereins SVU IPC-Road Mauer-Öhling in der Stadtgemeinde Amstetten wird seit dem heutigen Montagmorgen, 9 Uhr, für den guten Zweck geradelt und geschwitzt.

Viel Zuspruch

Das vom Verein organisierte 24-Stunden Charity-Radeln findet großen Zuspruch und ist zugleich auch eine tolle Möglichkeit, dem Weihnachtsspeck am Körper den Kampf anzusagen.