Niederösterreich

Charity-Radeln für Therapiezentrum: 24-stündiges Schwitzen gestartet

massenradeln in Mauer
Sportverein Mauer-Öhling lässt Hobbysportler einen Tag lang für den guten Zweck radeln.
Von Wolfgang Atzenhofer
29.12.25, 11:06
Besser könnte der Zeitpunkt für eine derartige Charity-Veranstaltung gar nicht gewählt sein! Im Klubhaus des Sportvereins SVU IPC-Road Mauer-Öhling in der Stadtgemeinde Amstetten  wird seit dem heutigen Montagmorgen, 9 Uhr, für den guten Zweck geradelt und geschwitzt.

Viel Zuspruch

Das vom Verein organisierte 24-Stunden Charity-Radeln findet großen Zuspruch und ist zugleich auch eine tolle Möglichkeit, dem Weihnachtsspeck am Körper den Kampf anzusagen.

massenradeln für guten zweck

Das Massenradeln für den guten Zweck fand vom Start weg viel Interesse. 

Nutznießer des Sport-Events, das non-stop bis Dienstag um 9 Uhr Früh durchgezogen wird, ist das neue Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie "Reset" in Mauer. Eine Schar an Sponsoren ermöglicht es, dass jeder am Hometrainer geradelte Kilometer mit 50 Cent belohnt wird, die direkt dem Therapiezentrum zugutekommen.

Long-Covid-Opfer aus NÖ teilt Erfahrungen in sozialen Medien

"Gefahren wird auf 15 Rädern, jeder kann herkommen und als Einzelperson teilnehmen oder sich einem der Teams anschließen. Es ist toll organisiert, eine Supersache", freute sich Amstettens Sport- und Wirtschaftsstadtrat Gerhard Irxenmayer  (ÖVP) über den regen Zulauf  beim Start der sportlichen Hilfsaktion.

Verpflegung für Sportler

Für Verpflegung für die Charity-Sportler ist gesorgt. 

Der Verein bemüht sich mit Getränken und Duschmöglichkeiten sowie geselligem Ambiente noch zusätzlich um das Wohl der Charity-Radler.

46-221279877

Jeder Starter kann individuell seinen Betrag leisten.

Jeder Teilnehmer, der sich im Rahmen des Spektakels in den Radsattel setzt und in die Pedale tritt, trägt zusätzlich mit einem Startgeld von 20 Euro zum Erfolg der Veranstaltung bei. Jeder kann so viele Kilometer beisteuern, wie es seine Kondition zulässt. 

