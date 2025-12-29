Charity-Radeln für Therapiezentrum: 24-stündiges Schwitzen gestartet
Besser könnte der Zeitpunkt für eine derartige Charity-Veranstaltung gar nicht gewählt sein! Im Klubhaus des Sportvereins SVU IPC-Road Mauer-Öhling in der Stadtgemeinde Amstetten wird seit dem heutigen Montagmorgen, 9 Uhr, für den guten Zweck geradelt und geschwitzt.
Viel Zuspruch
Das vom Verein organisierte 24-Stunden Charity-Radeln findet großen Zuspruch und ist zugleich auch eine tolle Möglichkeit, dem Weihnachtsspeck am Körper den Kampf anzusagen.
Nutznießer des Sport-Events, das non-stop bis Dienstag um 9 Uhr Früh durchgezogen wird, ist das neue Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie "Reset" in Mauer. Eine Schar an Sponsoren ermöglicht es, dass jeder am Hometrainer geradelte Kilometer mit 50 Cent belohnt wird, die direkt dem Therapiezentrum zugutekommen.
"Gefahren wird auf 15 Rädern, jeder kann herkommen und als Einzelperson teilnehmen oder sich einem der Teams anschließen. Es ist toll organisiert, eine Supersache", freute sich Amstettens Sport- und Wirtschaftsstadtrat Gerhard Irxenmayer (ÖVP) über den regen Zulauf beim Start der sportlichen Hilfsaktion.
Der Verein bemüht sich mit Getränken und Duschmöglichkeiten sowie geselligem Ambiente noch zusätzlich um das Wohl der Charity-Radler.
Jeder Teilnehmer, der sich im Rahmen des Spektakels in den Radsattel setzt und in die Pedale tritt, trägt zusätzlich mit einem Startgeld von 20 Euro zum Erfolg der Veranstaltung bei. Jeder kann so viele Kilometer beisteuern, wie es seine Kondition zulässt.
