Nachtragsbudgets in NÖ: SPÖ stimmt zu, Grüne und Neos üben Kritik

Der NÖ Landtag wird am Donnerstag die Nachtragsbudgets für 2025 und 2026 beschließen. Neben ÖVP und FPÖ wird auch die SPÖ zustimmen, während Grüne und Neos ihre Ablehnung angekündigt haben.

Für 2025 ist ein Nachtrag von 260 Millionen Euro, für 2026 von 315 Millionen Euro vorgesehen. Damit ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo von minus 891 Mio. Euro (2025) bzw. minus 571 Mio. Euro (2026).

Laut ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl werden damit vor allem Mehrausgaben im Rettungs- und Notrufwesen (96 Mio. Euro), in der Kinder- und Jugendhilfe (45,5 Mio. Euro) sowie bei Gemeindeunterstützungen (35 Mio. Euro) abgebildet. Es handelt sich bereits um das zweite Nachtragsbudget für 2025 – das erste war nach der Flutkatastrophe im September 2024 beschlossen worden.

"Reine Showpolitik"

Indra Collini, die pinke Landessprecherin, bezeichnete das von Schwarz-Blau angekündigte Sparpaket als „reine Showpolitik“. Die Landesregierung habe „nicht nur ein Ausgaben-, sondern auch ein Glaubwürdigkeitsproblem“. Es brauche eine Förderinventur, eine Modernisierung der Verwaltung und eine Überprüfung landesnaher Unternehmen.

Grünen-Klubobfrau Helga Krismer sprach von einem „Weiterwursteln“ der Regierungsparteien: „Es wird gemauert, statt Strukturreformen einzuleiten.“