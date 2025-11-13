Brückengeländer bewahrte Autolenker vor Absturz in die Erlauf
Das massive Geländer der großen Brücke über die Erlauf bewahrte Donnerstagvormittag einen Autolenker in Scheibbs vor schlimmen Unfallfolgen: Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf der B29 im Stadtgebiet ins Geländer geknallt, das zum Glück der Wucht standhielt.
Die Feuerwehr Scheibbs wurde zur Bergung des im Geländer feststeckenden Autos alarmiert. Die Freiwilligen rückten mit dem Vorausrüstfahrzeug und dem Wechselladerfahrzeug zum Einsatzort aus.
Nach der Absicherung der Unfallstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und das beschädigte Fahrzeug geborgen und sicher abgestellt, berichtete die Feuerwehr Scheibbs.
Der Unfalllenker wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes erstversorgt und vorsorglich zur Untersuchung in das Landesklinikum Scheibbs transportiert.
Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.
