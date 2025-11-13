Brückengeländer bewahrte Autolenker vor Absturz in die Erlauf

Das massive Geländer der großen Brücke über die Erlauf bewahrte Donnerstagvormittag einen Autolenker in Scheibbs vor schlimmen Unfallfolgen: Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf der B29 im Stadtgebiet ins Geländer geknallt, das zum Glück der Wucht standhielt.

Die Ursache für den Anprall an das Brückengeländer war vorerst unbekannt.

Die Feuerwehr Scheibbs wurde zur Bergung des im Geländer feststeckenden Autos alarmiert. Die Freiwilligen rückten mit dem Vorausrüstfahrzeug und dem Wechselladerfahrzeug zum Einsatzort aus.

Nach der Absicherung der Unfallstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und das beschädigte Fahrzeug geborgen und sicher abgestellt, berichtete die Feuerwehr Scheibbs.

Die Feuerwehr Scheibbs sicherte Unfallstelle mitten auf der Erlaufbrücke ab.

Der Unfalllenker wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes erstversorgt und vorsorglich zur Untersuchung in das Landesklinikum Scheibbs transportiert.

Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.