Brückengeländer bewahrte Autolenker vor Absturz in die Erlauf

Erlaufbrücke Scheibbs
Die Sprossen der großen Erlaufbrücke in Scheibbs brachen zwar, doch Eisenkonstuktion hielt Pkw nach Aufprall zurück.
Von Wolfgang Atzenhofer
13.11.25, 17:04
Das massive Geländer der großen Brücke über die Erlauf bewahrte Donnerstagvormittag einen Autolenker in Scheibbs vor schlimmen Unfallfolgen: Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf der B29 im Stadtgebiet ins Geländer geknallt, das zum Glück der Wucht standhielt.

pkw krachte in Geländer

Die Ursache für den Anprall an das Brückengeländer war vorerst unbekannt.

Die Feuerwehr Scheibbs wurde zur Bergung des im Geländer feststeckenden Autos alarmiert. Die Freiwilligen rückten mit dem Vorausrüstfahrzeug und dem Wechselladerfahrzeug zum Einsatzort aus.

Elektrischer Defekt in Sicherungskasten löste Großbrand in Amstetten aus

Nach der Absicherung der Unfallstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und das beschädigte Fahrzeug geborgen und sicher abgestellt, berichtete die Feuerwehr Scheibbs.

feuerwehr auf der Erlaufbrücke

Die Feuerwehr Scheibbs sicherte Unfallstelle mitten auf der Erlaufbrücke ab.

Der Unfalllenker wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes erstversorgt und vorsorglich zur Untersuchung in das Landesklinikum Scheibbs transportiert.

Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. 

