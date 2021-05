"Brauchen Entscheidung": S8-Befürworter schreiben Brief an Ministerin

"Seit sieben Monaten ist in der Causa aber nichts passiert", ärgert sich Lobner, der nun einen Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler geschrieben hat. Er ersucht in dem Schreiben um einen Gesprächstermin, damit man endlich die aktuelle Situation in der Region darlegen könne, wie er sagt. "Die Region erstickt im Lkw-Verkehr", so Lobner.