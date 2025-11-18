Brand zerstörte bei Neustadtl Scheune und Pferdestall

Ein Brand zerstörte am Dienstagnachmittag im Bezirk Amstetten einen Holzschuppen und Stall, in dem Pferde untergebracht waren. Für acht Feuerwehren des Abschnitts Amstetten-Land wurde ein Großalarm der Kategorie B3 ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte eilten zum Brandobjekt im Ort Wiesen in der Gemeinde Neustadtl an der Donau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Seisenegg Scheune neben einem Wohnhaus stand in Vollbrand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich die Pferde bereits im Freien befanden und unversehrt abtransportiert werden konnten.

Mehrere Löschleitungen wurden gelegt und ein umfassender Löschangriff unter schwerem Atemschutz wurde gestartet. Löschwasser konnte auch direkt aus der angrenzenden Donau entnommen werden. Die Feuersbrunst wurde mit Schaum bekämpft, das Holzgebäude konnte jedoch nicht gerettet werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Seisenegg Flammen wurden mit Löschschaum bekämpft.

Noch am frühen Abend liefen die Nachlöscharbeiten durch die örtlichen Feuerwehren Neustadtl, Nabegg und Oberholz. Dabei wurde das Holzgerüst auch kontrolliert abgetragen, damit es zu keinem gefährlichen Einsturz kommt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bfkdo Amstetten Ausgebranntes Holzgerüst wurde am Abend kontrolliert abgetragen.