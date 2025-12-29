Küchenbrand setzte Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf in Flammen

Ein Brand beim Kochen dürfte am Sonntag ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) verursacht haben. Eine offene Flamme im Bereich der Herdplatte wurde durch das Landeskriminalamt Niederösterreich als wahrscheinlichste Ursache ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag auf APA-Anfrage. Fett dürfte demnach zu brennen begonnen haben. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Mödling gebracht.

Als der Brand am Vormittag in einer Wohnung in der vierten Etage ausgebrochen war, befanden sich rund 30 Menschen im Gebäude am Reisenbauer-Ring, darunter auch mobilitätseingeschränkte Personen. Acht Feuerwehren mit 170 Mitgliedern und 35 Fahrzeugen rückten aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen schon meterhohe Flammen aus den Fenstern und dem Balkon der betroffenen Wohnung. Darüberliegende Balkone und die Fassade wurden in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung im Stiegenhaus waren mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen und wurden teilweise mithilfe von Fluchtfiltermasken durch eine Vielzahl an Atemschutztrupps gerettet, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.

Herausfordernde Löscharbeiten

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung in der betroffenen Wohnung gestaltete sich die Brandbekämpfung "äußerst herausfordernd", berichtete die Feuerwehr: "Vermutlich begünstigt durch starken Wind an der Gebäudeecke war ein Vordringen des ersten Atemschutztrupps im Innenangriff zunächst nahezu unmöglich."