Radfahrer als Schaulustige: 100 Feuerwehrleute bei Brand im Bezirk Baden

Ein Brand in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) hat Samstagnachmittag an die 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren in Atem gehalten.

Eine stark aufsteigende Rauchsäule ließ schon bei der Anfahrt der Einsatzkräfte einiges befürchten. Ein Brand hatte von einem Holzlager im Garten auf ein Nebengebäude übergegriffen.

Bewohner und Nachbarn versuchten noch mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch die meterhohen Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehren einzudämmen.