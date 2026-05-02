Niederösterreich

Radfahrer als Schaulustige: 100 Feuerwehrleute bei Brand im Bezirk Baden

Die B18 in Weissenbach an der Triesting musste für den Löscheinsatz einseitig gesperrt werden.
02.05.2026, 20:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fordernder Einsatz für die Feuerwehren bei dem Brand in Weissenbach an der Triesting.

Ein Brand in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) hat Samstagnachmittag an die 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren in Atem gehalten.

Eine stark aufsteigende Rauchsäule ließ schon bei der Anfahrt der Einsatzkräfte einiges befürchten. Ein Brand hatte von einem Holzlager im Garten auf ein Nebengebäude übergegriffen.

Bewohner und Nachbarn versuchten noch mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch die meterhohen Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehren einzudämmen.

Mehrere Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einem stark verrauchten, älteren Gebäude.

Fordernder Einsatz für die Feuerwehren bei dem Brand in Weissenbach an der Triesting.

20.000 Bienen umgesiedelt: Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr in NÖ

Den Einsatzkräften gelang es, rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen und die weitere Ausbreitung auf Nachbargebäude zu verhindern.

Radveranstaltung führte vorbei

Um die stark befahrene Hainfelderstraße nicht komplett zu blockieren, wurde die B18 einseitig für den Löscheinsatz gesperrt. Während des Brandes hatte eine Radveranstaltung in Weissenbach stattgefunden und die Strecke führte genau am Brandobjekt vorbei.

Das Gebäude fiel jedenfalls den Flammen zum Opfer. Mit einem Schalengreifer der Feuerwehr musste Holz und Teile vom abgebrannten Gebäude entfernt werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Die Polizei war noch am Samstag mit den Ermittlungen zur Brandursache beschäftigt.

Baden
kurier.at, paw  | 

Kommentare