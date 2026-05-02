Radfahrer als Schaulustige: 100 Feuerwehrleute bei Brand im Bezirk Baden
Ein Brand in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) hat Samstagnachmittag an die 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren in Atem gehalten.
Eine stark aufsteigende Rauchsäule ließ schon bei der Anfahrt der Einsatzkräfte einiges befürchten. Ein Brand hatte von einem Holzlager im Garten auf ein Nebengebäude übergegriffen.
Bewohner und Nachbarn versuchten noch mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch die meterhohen Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehren einzudämmen.
Den Einsatzkräften gelang es, rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen und die weitere Ausbreitung auf Nachbargebäude zu verhindern.
Radveranstaltung führte vorbei
Um die stark befahrene Hainfelderstraße nicht komplett zu blockieren, wurde die B18 einseitig für den Löscheinsatz gesperrt. Während des Brandes hatte eine Radveranstaltung in Weissenbach stattgefunden und die Strecke führte genau am Brandobjekt vorbei.
Das Gebäude fiel jedenfalls den Flammen zum Opfer. Mit einem Schalengreifer der Feuerwehr musste Holz und Teile vom abgebrannten Gebäude entfernt werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Die Polizei war noch am Samstag mit den Ermittlungen zur Brandursache beschäftigt.
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