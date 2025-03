NÖ: Brandkatastrophe vernichtete Bauernhof

Eine gewaltige Feuersbrunst wütete in der Nacht auf Sonntag auf einem Bauernhof im Bezirk Melk. In der Rotte Fohregg bei Brunnwiesen in der Gemeinde Ruprechtshofen war gegen 1 Uhr Früh im Wirtschaftsgebäude des Bauernhofes ein Großbrand ausgebrochen. Freiwillige von zehn Feuerwehren waren teilweise auch noch am Sonntagmorgen mit den Löscharbeiten beschäftigt.