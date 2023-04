Brand auf einem Kompostplatz in Theresienfeld

Die Feuerwehr Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt wurde am Gründonnerstag gegen 18 Uhr alarmiert, nachdem auf einem Kompostplatz ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand war bereits von Weitem sichtbar, der größte von mehreren Komposthaufen mit rund 120 m³ Kompost stand in Vollbrand. Zudem gab es eine starke Rauchentwicklung. Am Abend waren 100 Feuerwehrmitglieder mit rund 30 Fahrzeugen im Einsatz.