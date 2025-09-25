NÖ kämpft mit Blutnotstand: Warum jetzt jede Spende zählt

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – sei es nach einem Unfall, bei Geburten oder für Patientinnen und Patienten, die unter einer Krankheit leiden.

Blut ist also lebensnotwendig, doch die Reserven sind knapp. Das gilt auch für Niederösterreich, wo es nun einen dringenden Appell gibt, Blut zu spenden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: In den Sommermonaten sind viele Spenderinnen und Spender auf Urlaub, daher konnten kaum Reserven aufgebaut werden.

Neue Blutspenderverordnung

Es gibt jedoch noch einen zweiten Umstand, der viele Ärzte alarmiert: Seit 1. Juni 2025 gilt eine neue Blutspenderverordnung, die strengere Grenzen setzt, um die Gesundheit der Spender zu schützen.

Männer dürfen nun innerhalb von 365 Tagen nur noch viermal (maximal zwei Liter), Frauen dreimal (maximal 1,5 Liter) spenden. Zwar soll dies Eisenmangel vorbeugen, gleichzeitig wirkt sich die geringere Spendenzahl jedoch deutlich auf die Versorgungslage aus. Bereits jetzt sind die Auswirkungen spürbar – im Winter könnten sie noch deutlicher werden, heißt es.