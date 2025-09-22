Herz und Hightech: 25.000 Eingriffe am Uni-Klinikum St. Pölten

Ein Jubiläum der besonderen Art wurde kürzlich am Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt St. Pölten gefeiert: Zum 25.000. Mal wurde dort eine Herzoperation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine erfolgreich durchgeführt. Die herzchirurgische Abteilung im Uni-Klinikum zählt zu den führenden Zentren Österreichs.

Der war für Patient Walter Hirschböck jedenfalls ein lebensrettendes Ereignis: Die Chirurgen entfernten einen großen, aber gutartigen Tumor aus seinem Herzen. „Ich bin froh und dankbar, Teil dieses Meilensteins zu sein – und dass es so gut verlaufen ist“, sagt Hirschböck erleichtert. Die Geschichte der St. Pöltner Herzchirurgie begann 1993, damals noch unter bescheidenen Bedingungen: ein kleines Team, ein Operationssaal, der mit der Dermatologie geteilt wurde. Abteilung übersiedelte Seither hat sich viel getan. Unter Primar Christoph Holzinger übersiedelte die Abteilung 2018 in das moderne Haus C – mit Hightech-OP-Sälen, einem Hybrid-OP und einer großzügigen Bettenstation.

„Großer Aufwand“ Seit Jänner 2024 steht Primar Dominik Wiedemann an der Spitze der Abteilung. Er weiß, was diese Zahl bedeutet: „Hinter jedem Eingriff steckt ein enormer logistischer Aufwand, ein hohes Maß an fachlichem Know-how und Teamarbeit. Nur so ist Herzchirurgie in dieser Dimension möglich.“

Jubiläum als Ansporn Aber auch die Anästhesie- und Intensivmedizin konnte dieser Tage Bilanz ziehen: „Das sind 25.000 Herzanästhesien, 25.000 Einsätze der Herz-Lungen-Maschine und 25.000 Patientinnen und Patienten, die intensiv betreut wurden“, erklärt Primar Christoph Hörmann.