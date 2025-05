Biomasseheizwerk an der Landesgrenze gilt als beispielgebend

Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien liefern derzeit in Niederösterreich Gründe für erfreuliche Zwischenbilanzen. Rund um den "Internationalen Tag der Sonne“ ließ die Meldung aufhorchen, dass in NÖ das für 2030 gesteckte Ziel für die Sonnenstromproduktion bereits im heurigen Sommer erreichen wird. Ein genau an der Landesgrenze zu Oberösterreich länderübergreifend errichtetes großes Biomasseheizwerk, das am heutigen Montag in Betrieb genommen wurde, beschert weitere Pluspunkte in der CO 2 -Bilanz.