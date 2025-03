Kritik an PV-Ausbau in Niederösterreich: Zonierung nur auf dem Papier?

Insgesamt wurden 116 Zonen mit 1.090 Hektar Freifläche definiert, in diesen Zonen können von den Gemeinden konkrete Flächen bis maximal fünf Hektar gewidmet werden. Bei Vorlage eines Ökologiekonzeptes sind bis maximal zehn Hektar möglich.

Fünf Projekte genehmigt

Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) hat sich nun angesehen, ob diese Flächen tatsächlich genutzt werden. Das Ergebnis ist laut Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria, ernüchternd.

„Ein Check ergab, dass von 80 in diesen Zonen geplanten Projekten lediglich fünf vollständig genehmigt sind und keine davon bis dato Strom produziert“, berichtet Immitzer. Die PV-Zonierung, so die Meinung der Interessensvertretung, existiere in Niederösterreich damit nur auf dem Papier.