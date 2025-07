Bierorden in Weitra: Ein Schluck für die Landesverteidigung

Für ihr besonderes Engagement rund um die Garnison Weitra – darunter umfangreiche Investitionen zur Absicherung sowie Modernisierung der heimischen Kaserne und ihr Einsatz für den Erhalt des Garnisonsballs – wurde nun Klaudia Tanner (ÖVP) zur siebten Ordensträgerin erklärt. Die Bundesministerin für Landesverteidigung nimmt die Urkunde persönlich und als erste Frau entgegen.

Brauen und Schießen

Dass Bier und Bundesheer in Weitra tragende Rollen einnehmen, wird in mehreren Reden deutlich. Auf die historische Beziehung zwischen dem Brauen und dem Verteidigen kommt Conrad Seidl zu sprechen.

Laut dem selbst ernannten Bierpapst sei die Biersteuer eine der ersten bedeutenden Abgaben gewesen, um das Heer zu finanzieren. So werde in seinen Augen mit jedem Schluck Bier auch etwas für die Landesverteidigung getan.