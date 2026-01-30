Banken um 161.000 Euro betrogen: Polizei nahm Trio in Wien fest

Mit etwa 161.000 Euro wird der Schaden beziffert, den ein Trio durch gewerbsmäßigen Betrug in Niederösterreich, Wien, in der Steiermark sowie in Kärnten angerichtet haben soll. Nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten vom Freitag waren die Beschuldigten etwa eineinhalb Jahre aktiv. Ein 38-Jähriger ist in Haft, eine Frau (28) und ein 35 Jahre alter Mann wurden angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Tulln hatten seit Juli vergangenen Jahres in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Krems und Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) gegen eine mutmaßlich serbisch-kroatische Bande ermittelt. Kredite bei Banken erschlichen Die Beschuldigten sollen von Ende Mai 2024 bis Anfang Oktober 2025 in teils unterschiedlichen Konstellationen gefälschte Ausweise, Melde- und Lohnzettel sowie Sozialversicherungsauszüge bei verschiedenen Banken und Leasingpartnern vorgelegt und so vorgetäuscht haben, zahlungsfähig und -willig zu sein.