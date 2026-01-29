Bettlägerige Frau bei Brand aus Einfamilienhaus in Baden gerettet
Einsatzkräfte brachten die Bewohnerin mit einem Rollstuhl ins Freie, anschließend kam sie ins Krankenhaus.
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Baden bei Wien ist in der Nacht auf Donnerstag eine Frau aus einem Pflegebett gerettet und mit einem Rollstuhl ins Freie gebracht worden.
Die Feuerwehr setzte laut einer Aussendung auch eine RespiHood (eine spezielle Rettungshaube, Anm.) ein. Die Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird von der Polizei erhoben.
Frau rief um Hilfe
Einsatzkräfte waren mit einer Wärmebildkamera durch die Garage in den bereits stark verrauchten Wohnbereich vorgedrungen und machten sich dort bemerkbar. Dabei hörten sie eine Stimme aus einem der Räume im Erdgeschoß. Der eigentliche Brand im Wohnbereich wurde rasch abgelöscht.
Kommentare