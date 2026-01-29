Bettlägerige Frau bei Brand aus Einfamilienhaus in Baden gerettet

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Baden bei Wien ist in der Nacht auf Donnerstag eine Frau aus einem Pflegebett gerettet und mit einem Rollstuhl ins Freie gebracht worden.

Die Feuerwehr setzte laut einer Aussendung auch eine RespiHood (eine spezielle Rettungshaube, Anm.) ein. Die Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird von der Polizei erhoben.