Raub in Döbling: Schüler geschlagen und bedroht

Am Freitag, 16. Jänner, verließ ein 14-Jähriger seine Schule in Wien-Döbling, als er zwei Jugendliche erkannte, die ihm flüchtig bekannt waren. Er setzte seinen Heimweg fort, als die beiden in ansprachen und aufforderten mitzukommen.

Daraufhin schlugen die beiden (14 und 13 Jahre) das Opfer und bedrohten es mit dem Tod. Außerdem sollen die Verdächtigen die Jacke des 14-Jährigen geraubt haben.