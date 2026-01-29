Raub in Döbling: Schüler geschlagen und bedroht
Am Freitag, 16. Jänner, verließ ein 14-Jähriger seine Schule in Wien-Döbling, als er zwei Jugendliche erkannte, die ihm flüchtig bekannt waren. Er setzte seinen Heimweg fort, als die beiden in ansprachen und aufforderten mitzukommen.
Daraufhin schlugen die beiden (14 und 13 Jahre) das Opfer und bedrohten es mit dem Tod. Außerdem sollen die Verdächtigen die Jacke des 14-Jährigen geraubt haben.
Verdächtige ausgeforscht
Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf und konnte die beiden in kurzer Zeit identifizieren. Der strafmündige Jugendliche wurde am Montag vorläufig festgenommen und verweigerte die Aussage. Daraufhin wurde er in eine Justizanstalt gebracht.
Der 13-Jährige war teilweise geständig und händigte das Diebesgut den Beamten aus. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
