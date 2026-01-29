Wien

Raub in Döbling: Schüler geschlagen und bedroht

Raub in Döbling: Schüler geschlagen und bedroht
Ein 14-jähriges Opfer wurde in Döbling von zwei Jugendlichen attackiert. Sie raubten ihn aus und drohten mit dem Umbringen.
29.01.26, 13:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Freitag, 16. Jänner, verließ ein 14-Jähriger seine Schule in Wien-Döbling, als er zwei Jugendliche erkannte, die ihm flüchtig bekannt waren. Er setzte seinen Heimweg fort, als die beiden in ansprachen und aufforderten mitzukommen.

Daraufhin schlugen die beiden (14 und 13 Jahre) das Opfer und bedrohten es mit dem Tod. Außerdem sollen die Verdächtigen die Jacke des 14-Jährigen geraubt haben.

Polizist deckt versuchten Raub in Wien-Alsergrund auf

Verdächtige ausgeforscht

Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf und konnte die beiden in kurzer Zeit identifizieren. Der strafmündige Jugendliche wurde am Montag vorläufig festgenommen und verweigerte die Aussage. Daraufhin wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Der 13-Jährige war teilweise geständig und händigte das Diebesgut den Beamten aus. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Mehr zum Thema

Döbling Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare