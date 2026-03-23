Wenn Betrüger klingeln: Polizei NÖ warnt vor unseriösen Fassadenreinigern

Angesichts von vielerorts grassierenden Frühjahrsputz-Vorhaben hat Niederösterreichs Polizei am Montag eindringlich vor unseriösen Fassadenreinigern gewarnt.

Betrugsversuche gehen demnach oftmals Hand in Hand mit aggressiven Verkaufsmethoden und zweifelhaften Angeboten. Arbeiten werden dabei immer wieder minderwertig oder unvollständig ausgeführt. Der klare Appell: Keine vorschnellen Entscheidungen an der Haustür treffen und keine Anzahlungen leisten.

Typisch für unseriöse Anbieter sind laut Polizei unangekündigte Haustürbesuche, bei denen schnelle und günstige Reinigungen versprochen werden. Oftmals fehlen bei diesen Betrugsversuchen klare Firmenangaben, Preise für die Arbeiten liegen am Ende vermehrt deutlich höher als ursprünglich angegeben.

Aufmerksamkeit & Skepsis

„In manchen Fällen verschwinden die Anbieter nach Vorauszahlungen spurlos“, wurde in einer Aussendung festgehalten. Erforderlich seien besondere Aufmerksamkeit und ein „gesundes Maß an Skepsis“.

Seriöse Unternehmen bieten nachvollziehbare Kontaktdaten, schriftliche Kostenvoranschläge und Referenzen. Potenzielle Kunden sollen sich ausreichend Zeit nehmen, um Angebote einzuholen und zu prüfen. Im Zweifel sollten Polizei und Konsumentenschutz (Arbeiterkammer, Verein für Konsumenteninformation) kontaktiert werden.