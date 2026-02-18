Niederösterreich

Betrug mit Baumaschinen: 17-Jährige nach sechs Fällen in Haft

Teure Maschinen wurden mit gefälschten Papieren ausgeliehen und die Geräte verkauft. Die Tatorte liegen in mehreren Bundesländern.
Patrick Wammerl
18.02.2026, 14:24

Mit gefälschten deutschen Papieren hat eine 17-jährige Serbin in einem Baumarkt im Bezirk Tulln versucht, an Leihmaschinen zu gelangen. Ermittlungen der Polizei Klosterneuburg ergaben, dass die junge Frau seit Jänner bei mindestens sechs weiteren Filialen des Baumarktes aktiv war.

Zusammen mit einem Komplizen hatte sie diverse Maschinen angemietet und anschließend verkauft. Die Tatorte liegen in NÖ, Wien, Burgenland und der Steiermark. Durch den Betrug entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Frau in U-Haft

Die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Komplizen bzw. Beitragstäter werden fortgeführt. Die serbische Staatsbürgerin wurde vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sie sich geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

