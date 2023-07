Bestätigt: Wolf in NÖ wurde abgeschossen, Polizei ermittelt

Der Schuss war so angebracht, wie man ihn auf der Jagd auch bei einem Reh, Hirsch oder Wildschwein setzen würde. Weitere Untersuchungen sind im Gange. Das Projektil wird kriminaltechnisch untersucht. Die Überprüfungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Polizei bittet indes um Hinweise, wer rund um den 11. Juli in der Gegend um Tulln verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Man geht davon aus, dass das Tier illegal geschossen und danach in der Donau entsorgt wurde. Spaziergänger hatten Dienstagabend kurz vor 22 Uhr in Tulln am Donauufer die Entdeckung gemacht und die Polizei alarmiert.