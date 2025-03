Hommage an Strauss mit klassischen Klängen

„Ein besonderes Highlight im Programm ist Strauss’ zentrales Werk ,Die Fledermaus‘ in einer – ich möchte sagen – Idealbesetzung, die ihresgleichen sucht. Aber auch Raritäten wie sein fragmentarisch hinterlassenes Ballett ,Aschenbrödel‘ laden zum Entdecken des berühmten Komponisten ein“, sagt Fally. Für diese „ur-österreichische Musik“ hat sie wieder klingende Namen nach Berndorf geholt. „Die Kombination von etablierten Stars und heimischen vielversprechenden Nachwuchstalenten macht auch heuer wieder den besonderen Reiz des Festivals aus“, so die Kammersängerin.

Buntes Programm

Eröffnet wird Klassik.Klang am 10. April im Stadttheater mit einer – wie könnte es anders sein – Strauss-Gala. Das Strauss Festival Orchester unter Leitung von Vinzenz Praxmarer, Daniela Fally, Tenor Herbert Lippert sowie die Gumpoldskirchner Spatzen entführen in die Welt des Walzerkönigs. Durch den Abend führt Publikumsliebling Christoph Wagner-Trenkwitz. Der bereits am 3. April zum launigen „Gesprächs.Konzert“ mit Eduard Strauss, Obmann des Wiener Instituts für Strauss-Forschung und Urgroßneffe des Komponisten, lädt.