Bergrettung auf Rax/Schneeberg: Fünf Einsätze innerhalb von 24 Stunden

Einen Einsatzmarathon haben Rettungskräfte am Donnerstag und Freitag auf Rax und Schneeberg in Niederösterreich verzeichnet. Insgesamt fünfmal innerhalb von 24 Stunden mussten Bergrettung, Alpinpolizei und Flugrettung ausrücken, um in Not geratenen Personen - sowie einem Hund - zu Hilfe zu kommen, wie die Bergrettung Reichenau/Rax am Samstag in einer Aussendung informierte.

Am Donnerstagabend ging die erste Meldung ein. Ein Retriever-Labrador-Mischling hatte sich am Ferdinand-Mayer-Weg (Schneeberg) an allen vier Pfoten verletzt und konnte nicht mehr zum Weitergehen bewegt werden. Der Vierbeiner wurde von einer Mannschaft der Bergrettung Reichenau mit einer Trage zur Forststraße gebracht und anschließend mit seinem Besitzer per Einsatzfahrzeug zum Bahnhof gefahren. Wanderer mit Tau von Notarzthubschrauber geborgen Der darauffolgende Feiertag startete mit zwei Taubergungen durch den Notarzthubschrauber Christophorus 3 kurz vor Mittag. Die erste Bergung betraf eine 45-jährige Wienerin, die sich im Bereich der Dirnbacherhütte (Rax) Verletzungen an beiden Fußgelenken zugezogen hatte, die zweite einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen. Letzterer war im Ausstiegsbereich der Weichtalklamm (Schneeberg) gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgerenkt. Die Bergrettung Reichenau übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn zu einer geeigneten Stelle, um die Taubergung zu ermöglichen.