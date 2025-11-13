Benefizmatch: Rapid-Legenden laufen für den guten Zweck auf

Guido Burgstaller, Jimmy Hoffer, Steffen Hoffmann, Ümit Korkmaz und andere Rapid-Legenden werden am kommenden Sonntag in der Sportarena des SV Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) für den guten Zweck ihr Können am grünen Rasen zum Besten geben. Bei einem besonderen Charity-Event stehen die einstigen grün-weißen Stars im Mittelpunkt. Der frühere Profifußballer Christian Aflenzer hat das Benefizfußballspiel zwischen den einstigen Rapid-Größen und einer Auswahl anderer Club-Legenden und Promis zugunsten der I:NÖ Leben gGmbH auf die Beine gestellt.

Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung Peter Hecht und sein Team betreiben an vier Standorten im südlichen Niederösterreich Tagesstätten und Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung – in Wiener Neustadt, Lanzenkirchen und zweimal in Bad Erlach. Im Vorfeld des Events besuchten einige fußballbegeisterte Klienten der Einrichtung zusammen mit dem früheren Bad Erlacher Bürgermeister und Ex-Nationalrat Hans Rädler (ÖVP) das Rapid-Stadion zu einem Fotoshooting mit Steffen Hofmann.