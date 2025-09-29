Bausteinaktion der Bürger im Kampf um neuen Nahversorger in Viehdorf

Zuerst sperrte vor zehn Jahren die Bankfiliale, wenige Jahre später der Wirt und im heurigen Sommer das Lebensmittelgeschäft. Im Zentrum des Mostviertelorts Viehdorf (Bezirk Amstetten) herrscht an Wochentagen eine unerfreuliche Stille. Ein neuer Bürgerverein will das mithilfe der Gemeinde und einem Hausbesitzer wieder ändern. Anfang Dezember soll mit einem Kraftakt der "Dorfladen“ mit mehrfachen Dienstleistungen aufsperren.

Im Kampf um den neuen Nahversorger und einen neuen gesellschaftlichen Treffpunkt stehen den Aktivisten noch anstrengende Wochen bevor. So ist vorgesehen, in der 1.300 Einwohner zählenden Gemeinde bis zum Geschäftsstart Gutscheine zu verkaufen, mit deren Erlös die erste Bestückung des Lebensmittelsortiments finanziert werden soll. Die Unterstützer können dann ihre Gutschriften in den kommenden Jahren bei Einkäufen wieder einlösen.