Wer Presshäuser in NÖ vorbildlich saniert, wird ausgezeichnet

„Unsere Kellergassen sind kein Freilichtmuseum, sondern lebendige Orte, die das Landschaftsbild prägen und von Weinbau und Handwerk erzählen. Sie gehören zu unserer Heimat und sollen aus Liebe zum Land behutsam erhalten werden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Deshalb hat er vor einigen Monaten auch ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Schutz der Kellergassen und ihrer Presshäuser gestartet.

Das trägt bereits Früchte: Seither wurden rund 300 Kellerbesitzer bei ihren Sanierungen fachkundig beraten. Ein interdisziplinäres Team aus qualifizierten Bauberatern steht vor Ort unterstützend zur Verfügung – etwa bei Fragestellungen zu Putztechniken, Dachdeckungen, Feuchteschäden sowie zur Erhaltung und fachgerechten Sanierung historischer Presshaustüren. „Wer sein Presshaus fachgerecht saniert, bewahrt ein Stück Baukulturerbe in Niederösterreich“, so die Architektin und Kellergassenexpertin Doris Knoll. 4.000 Keller in Datenbank erfasst Über 4.000 Keller wurden bisher in einer landesweiten Datenbank erfasst, um bauhistorisches Wissen zu sichern, regionale Bauweisen vergleichbar zu machen und eine fundierte Grundlage für Erhalt, Sanierung und Forschung zu schaffen.

Um Kellergassen-Ensembles als Ganzes zu schützen, wurde im Jahr 2025 an 20 Schutzzonen in verschiedenen Gemeinden gearbeitet – viele davon sind bereits in Kraft. Rund 100 historische Presshäuser in diesen Schutzzonen werden vom Land Niederösterreich bei der fachgerechten Sanierung auch finanziell unterstützt, zum Beispiel bei Ausbesserungen an Mauerwerk, Putz, Fenstern, Dach oder Türen. Vorbildlich sanierte Presshäuser werden ausgezeichnet „Um unser Baukulturerbe zu erhalten, zeichnen wir vorbildlich sanierte Presshäuser mit der Auszeichnung ,Ich bin NÖ baukulturerbe“ aus„, informiert Pernkopf, dass Einreichungen ab sofort möglich sind. Die Verleihung erfolgt im Herbst.