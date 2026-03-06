Kellergassen

Wer Presshäuser in NÖ vorbildlich saniert, wird ausgezeichnet

Immer mehr Kellergassen werden saniert, damit wird ein Stück Heimat bewahrt. Das wird vom Land NÖ honoriert.
06.03.2026, 08:50

Kellergasse mit Pernkopf

„Unsere Kellergassen sind kein Freilichtmuseum, sondern lebendige Orte, die das Landschaftsbild prägen und von Weinbau und Handwerk erzählen. Sie gehören zu unserer Heimat und sollen aus Liebe zum Land behutsam erhalten werden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Deshalb hat er vor einigen Monaten auch ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Schutz der Kellergassen und ihrer Presshäuser gestartet.

750. Botschafter für Kellergassen hat Ausbildung abgeschlossen

Das trägt bereits Früchte: Seither wurden rund 300 Kellerbesitzer bei ihren Sanierungen fachkundig beraten. Ein interdisziplinäres Team aus qualifizierten Bauberatern steht vor Ort unterstützend zur Verfügung – etwa bei Fragestellungen zu Putztechniken, Dachdeckungen, Feuchteschäden sowie zur Erhaltung und fachgerechten Sanierung historischer Presshaustüren. „Wer sein Presshaus fachgerecht saniert, bewahrt ein Stück Baukulturerbe in Niederösterreich“, so die Architektin und Kellergassenexpertin Doris Knoll.

4.000 Keller in Datenbank erfasst

Über 4.000 Keller wurden bisher in einer landesweiten Datenbank erfasst, um bauhistorisches Wissen zu sichern, regionale Bauweisen vergleichbar zu machen und eine fundierte Grundlage für Erhalt, Sanierung und Forschung zu schaffen.

Um Kellergassen-Ensembles als Ganzes zu schützen, wurde im Jahr 2025 an 20 Schutzzonen in verschiedenen Gemeinden gearbeitet – viele davon sind bereits in Kraft. Rund 100 historische Presshäuser in diesen Schutzzonen werden vom Land Niederösterreich bei der fachgerechten Sanierung auch finanziell unterstützt, zum Beispiel bei Ausbesserungen an Mauerwerk, Putz, Fenstern, Dach oder Türen.

Vorbildlich sanierte Presshäuser werden ausgezeichnet

„Um unser Baukulturerbe zu erhalten, zeichnen wir vorbildlich sanierte Presshäuser mit der Auszeichnung ,Ich bin NÖ baukulturerbe“ aus„, informiert Pernkopf, dass Einreichungen ab sofort möglich sind. Die Verleihung erfolgt im Herbst.

17 Kellergassen, eine Schutzzone: Wullersdorf erstellt Konzept

Schlicht und traditionell

Im Vorjahr wurden insgesamt 25 Presshäuser mit der begehrten Plakette ausgezeichnet, unter anderen in den Gemeinden Wullersdorf, Seefeld, Zellerndorf, Maissau (alle im Bezirk Hollabrunn) und  Großmugl im Bezirk Korneuburg. Eingereicht werden können historische Presshäuser in Niederösterreich, die fachgerecht saniert wurden. “Entscheidend ist eine Sanierung, die das Ursprüngliche wahrt – mit schlichten Materialien und traditionellem Handwerk„, sagt Knoll. 

