Mit fremden Bankomatkarten über 4.000 Euro gestohlen – Polizei erbittet Hinweise

Eine Aufnahme von einer Bankomat-Kamera. Ein Mann mit blauer Kopfbedeckung und Sonnenbrille ist zu sehen.
In Krems und Lilienfeld kam es zu mehreren Bankomat-Diebstählen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.
Von Kristina Leitner
07.11.25, 15:12
Die Polizeiinspektion Gföhl fahndet nach einem Mann, der mit fremden Bankomatkarten Geld abgehoben und dabei rund 4.000 Euro erbeutet haben soll.

Der bislang unbekannte Täter dürfte am 11. Juli dieses Jahres am Parkplatz einer Lebensmittelfiliale im Gemeindegebiet Gföhl die Brieftasche einer 56-jährigen Frau gefunden haben. Anschließend soll er im Stadtgebiet Krems einen niedrigen vierstelligen Betrag behoben haben.

Ein Mann mit schwarzer Kappe und Sonnenbrille vor einem Bankomaten.

Die Polizei sucht nach diesem Unbekannten.

Derselbe Mann soll hinter einem ähnlichen Fall stecken, der sich wenige Wochen später ereignete: Einer 84-jährigen Frau wurde im Ortsgebiet von Traisen (Bezirk Lilienfeld) in einer Lebensmittelfiliale das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Auch hier soll der Täter anschließend bei einem Bankomaten Geld abgehoben haben, diesmal einen hohen dreistelligen Betrag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurden Lichtbilder des Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gföhl unter der Telefonnummer 059133 / 3441 entgegen.

