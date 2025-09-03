Bagger, Dumper und Traktor: Mehrfache Diebstähle in NÖ aufgeklärt

Im Frühjahr und den Sommermonaten 2024 kam es in mehreren Bezirken des Wald- und Weinviertels zu diversen Diebstählen. Die Taten dürften laut dem Landeskriminalamt Niederösterreich ähnlich abgelaufen sein: Sobald es Nacht wurde, begaben sich die Täter zu den auf Lagerplätzen oder neben der Straße abgestellten Fahrzeugen und nahmen die Maschinen in Betrieb, um sie an einem abgelegenen Ort auf Transporter zu verladen. Vorhandene GPS-Sender wurden von der Gruppe demontiert, bevor sie das Diebesgut nach Polen überstellten.

Fünf Männer in Haft, zwei werden gesucht In Zusammenarbeit mit polnischen und tschechischen Polizeibehörden konnten mehrere potenzielle Täter ausgeforscht werden. Am 21. August 2024 wurden vier polnische Beschuldigte in Tschechien angehalten. In einem ihrer beiden Fahrzeuge befand sich ein gestohlener Bagger aus Strögen (Bezirk Horn).

Ein weiterer Täter wurde erst in Polen festgenommen und an Österreich ausgeliefert. Die polnischen Staatsbürger im Alter zwischen 29 und 54 Jahren befinden derzeit in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft – zwei von ihnen zeigen sich geständig. Gegen zwei weitere potenzielle Mittäter mit polnischer Staatsbürgerschaft im Alter von 28 und 29 Jahren wird mittels Haftbefehl gefahndet.