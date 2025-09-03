Zug nach Kollision in NÖ entgleist: Pkw missachtete Stoppschild

Jener oberösterreichische Pkw-Lenker, der am Dienstagnachmittag in Günselsdorf (Bezirk Baden) mit einem Triebwagen kollidiert ist, dürfte nach Polizeiangaben von Mittwoch bei der Bahnkreuzung ein Stoppschild missachtet haben.

Der 21-Jährige wurde laut Rotem Kreuz lebensgefährlich verletzt. Er wurde von "Christophorus 3" ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Seine 18-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Baden dürfte einen Schock erlitten haben.