Zug nach Kollision in NÖ entgleist: Pkw missachtete Stoppschild
Jener oberösterreichische Pkw-Lenker, der am Dienstagnachmittag in Günselsdorf (Bezirk Baden) mit einem Triebwagen kollidiert ist, dürfte nach Polizeiangaben von Mittwoch bei der Bahnkreuzung ein Stoppschild missachtet haben.
Der 21-Jährige wurde laut Rotem Kreuz lebensgefährlich verletzt. Er wurde von "Christophorus 3" ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Seine 18-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Baden dürfte einen Schock erlitten haben.
Triebwagen entgleiste
Der Lenker aus dem Bezirk Perg wurde bei dem Zusammenstoß kurz vor 14.30 Uhr aus dem Auto geschleudert, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der 47-jährige Lokführer und die vier Fahrgäste blieben unverletzt. Der Triebwagen entgleiste mit allen vier Achsen.
Die Aspangbahn blieb zwischen Bahnhof Felixdorf und Traiskirchen bis Betriebsschluss am Dienstag gesperrt. Am Mittwoch waren die Züge auf der Strecke wieder planmäßig unterwegs, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage mit.
Kommentare