Zug im Bezirk Baden nach Unfall mit Pkw entgleist

In Günselsdorf (Bezirk Baden) kollidierte am Dienstagnachmittag ein Pkw mit einem Triebwagen Aspangbahn. Der Lenker des Pkw erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Informationen wurden im Zug keine Personen verletzt. Die Aspangbahn ist zwischen Traiskirchen und Tattendorf wegen der Arbeiten nach dem Unfall bis Betriebsschluss unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.