Baden: Unerlaubt aufgestellte E-Scooter kamen wieder weg

Tatsächlich scheinen E-Scooter-Anbieter keine spezielle Genehmigung zu benötigen, sofern sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Das heißt estwa, dass die Gefährte nicht verkehrsbehindernd abgestellt werden sein dürfen. "Und das war in vielen Fällen nicht so", sagt Peter Ramberger von der ÖVP Baden. Man habe zudem versucht, mit dem Betreiber Kontakt aufzunehmen, sei aber gescheitert.

"Missverständnis"

Bei KiwiRide, die bereits in Wien bis zu 1.500 Stück der Roller vermieten, erklärt man nun, dass es offenbar ein Missverständnis gegeben habe. "Wir sind dran, das zu lösen", erklärt eine Sprecherin. In der Zwischenzeit habe man die E-Scooter wieder eingesammelt. "Es liegt auch in unserem Interesse gemeinsam mit den Städten zu arbeiten."