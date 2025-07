Brennende Zeitung in Trafik geworfen: Polizei stoppte Waffenmann

Brandgefährlicher Zwischenfall am Sonntag in der Stadt Baden : Ein 33-jähriger Mann drohte zunächst dem Mitarbeiter einer Trafik und zückte danach eine Waffe, mit der er auf Polizeibeamte zielte. Die Beamten konnten die brenzlige Lage klären und den Verdächtigen festnehmen.

Am 20. Juli gegen 15.50 Uhr wurden die Polizeiinspektionen Traiskirchen und Baden zu einem Einsatz in einer Trafik im Badener Stadtgebiet gerufen. Grund war eine gefährliche Drohung. Ein 33-jähriger Mann aus Baden soll zunächst einen Angestellten einer Trafik wüst beschimpft haben.

Brennende Zeitung

Kurz darauf warf er eine brennende Zeitung in den Verkaufsbereich, was die Einsatzkräfte auf den Plan rief. Nach der Wahnsinnstat flüchtete der Verdächtige vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur schnellen Festnahme: Ein Beamter der Polizeiinspektion Baden erkannte den 33-Jährigen auf einem Fahrrad wieder und hielt ihn an.