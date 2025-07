Attacke auf FPÖ-Bezirksbüro: Unbekannte warfen in Amstetten mit Eiern

Obwohl die Lokalpolitik in Amstetten in die traditionelle Sommerruhe geglitten ist, herrscht dort nach einem ungustiösen Zwischenfall Aufregung. Am Sonntag haben vorerst unbekannte Täter ein Fenster der FPÖ-Bezirkszentrale in der Amstettener Innenstadt mit Eiern beworfen. Die Attacke bekam ein FPÖ-Gemeinderat, der sich im Büro aufhielt, live mit. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Die Angriffe auf die blaue Parteizentrale war der Anlass für etliche sehr erzürnte Stellungnahmen und Aussendungen von FPÖ-Repräsentanten am Sonntagabend. Ohne es vorerst wirklich belegen zu können, wurde ein linker Hassangriff auf die FPÖ angeprangert.